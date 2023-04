Carlos Alcaraz: “Il pubblico aspetta le partite contro Sinner. Le palle break nel secondo set…” (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner ha confezionato l’impresa e ha sconfitto Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha saputo battere il numero 1 al mondo, imponendosi in tre set dopo tre ore di un’autentica battaglia campale caratterizzata da un enorme coefficiente spettacolare. Dopo aver perso il primo parziale, l’altoatesino ha saputo alzare l’asticella e ha firmato la rimonta da sogno contro il fuoriclasse spagnolo, chiudendo i conti con un perentorio 6-2 nella terza frazione. Carlos Alcaraz ha analizzato la propria prestazione nel corso della conferenza stampa andata in scena dopo l’incontro: “Ho avuto l’opportunità di ottenere il Sunshine Double, ma penso che avrò altre occasioni per provarci. Penso che devo migliorare il mio livello di gioco ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Jannikha confezionato l’impresa e ha sconfittonella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha saputo battere il numero 1 al mondo, imponendosi in tre set dopo tre ore di un’autentica battaglia campale caratterizzata da un enorme coefficiente spettacolare. Dopo aver perso il primo parziale, l’altoatesino ha saputo alzare l’asticella e ha firmato la rimonta da sognoil fuoriclasse spagnolo, chiudendo i conti con un perentorio 6-2 nella terza frazione.ha analizzato la propria prestazione nel corso della conferenza stampa andata in scena dopo l’in: “Ho avuto l’opportunità di ottenere il Sunshine Double, ma penso che avrò altre occasioni per provarci. Penso che devo migliorare il mio livello di gioco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++JANNIK #SINNER SI PRENDE LA SUA RIVINCITA: BATTE IL N°1 AL MONDO CARLOS #ALCARAZ IN TRE SET E VOLA IN FINALE AL #MIAMIOPEN+++ - FiorinoLuca : Jannik #Sinner si prende la rivincita su Carlos #Alcaraz e torna in finale a Miami al termine di una partita intens… - Eurosport_IT : Sinner leggendario nella notte contro Alcaraz! L'azzurro batte lo spagnolo in rimonta e vola in finale a Miami ????????… - holasoyfia : RT @GeorgeSpalluto: SINNER IN FINALE A MIAMI! SINNER IN FINALE A MIAMI! SINNER IN FINALE A MIAMI! SINNER IN FINALE A MIAMI! Leggendaria vit… - asrsupporter : RT @sportface2016: +++JANNIK #SINNER SI PRENDE LA SUA RIVINCITA: BATTE IL N°1 AL MONDO CARLOS #ALCARAZ IN TRE SET E VOLA IN FINALE AL #MIAM… -