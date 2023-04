Carlo De Benedetti soffoca di abbracci Elly Schlein: «Ci liberi al più presto da questa destra di incompetenti» (Di sabato 1 aprile 2023) Carlo De Benedetti “sposa” senza se e senza ma il nuovo segretario del Pd, Elly Schlein, e a un dibattito organizzato dalla sua testata, Il Domani, la implora: «Ci liberi al più presto da questa massa di incompetenti», attaccando senza fronzoli il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. L’abbraccio dell’Ingegnere a un leader Pd non sorprende: è avvenuto praticamente con chiunque si sia avvicendato alla guida del Nazareno. Per molti anni si scrisse che De Benedetti era “la tessera numero 1 del Pd”, ma si trattava di una leggenda lasciata circolare e poi smentita nel 2013, ad anni di distanza. Non sempre il suo “abbraccio” ha però portato fortuna ai leader che lo ricevevano, ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023)De“sposa” senza se e senza ma il nuovo segretario del Pd,, e a un dibattito organizzato dalla sua testata, Il Domani, la implora: «Cial piùdamassa di», attaccando senza fronzoli il governo di centroguidato da Giorgia Meloni. L’o dell’Ingegnere a un leader Pd non sorprende: è avvenuto praticamente con chiunque si sia avvicendato alla guida del Nazareno. Per molti anni si scrisse che Deera “la tessera numero 1 del Pd”, ma si trattava di una leggenda lasciata circolare e poi smentita nel 2013, ad anni di distanza. Non sempre il suo “o” ha però portato fortuna ai leader che lo ricevevano, ...

