Capolavoro di Sinner a Miami: rimonta Alcaraz e vola in finale (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner conquista la finale del torneo Miami Open rimontando un set di svantaggio e battendo il campione in carica Carlos Alcaraz per 6-7 (5), 6-4, 6-2, in un'emozionante partita di tre ore. Per ottenere il titolo il 21enne altoatesino affronterà ora il 27enne Medvedev, che ha sconfitto il russo Karen Khachanov per 7-6 (5), 3-6, 6-3. Lo spagnolo Alcaraz perderà invece la posizione n. 1 del ranking a favore di Novak Djokovic. Nella notte italiana, nella sua terza semifinale in un Masters 1000 (Miami 2021 ed Indian Wells 2023 le precedenti), il 21enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 10 del seeding, ha battuto in rimonta, dopo oltre tre ore di lotta, lo spagnolo. Per Sinner sarà la decima ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Jannikconquista ladel torneoOpenndo un set di svantaggio e battendo il campione in carica Carlosper 6-7 (5), 6-4, 6-2, in un'emozionante partita di tre ore. Per ottenere il titolo il 21enne altoatesino affronterà ora il 27enne Medvedev, che ha sconfitto il russo Karen Khachanov per 7-6 (5), 3-6, 6-3. Lo spagnoloperderà invece la posizione n. 1 del ranking a favore di Novak Djokovic. Nella notte italiana, nella sua terza semiin un Masters 1000 (2021 ed Indian Wells 2023 le precedenti), il 21enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 10 del seeding, ha battuto in, dopo oltre tre ore di lotta, lo spagnolo. Persarà la decima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : Capolavoro di #Sinner #Alcaraz ko in rimonta L'azzurro in finale al #MiamiOpen - anna_sportcomm : JANNIK SINNER, CAPOLAVORO ???? - Isma53282393 : Che capolavoro hai fatto #Sinner - Marconepope71 : RT @lorenzofares: Avete voglia di rifarvi gli occhi? ?? Alle 9, con replica alle 14, vi racconto in differita su @SuperTennisTv il match di… - giulianabianco4 : RT @lorenzofares: Avete voglia di rifarvi gli occhi? ?? Alle 9, con replica alle 14, vi racconto in differita su @SuperTennisTv il match di… -