Capitali della Cultura a Bergamo e Brescia significa anche 33 Compassi d’oro

(Di sabato 1 aprile 2023), leunite. Ma in questi territorifare, progettare, guardare il futuro. Così l’anno capitale porta con séuna mostra s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quasi 4 italiani su 10 sanno che Bergamo e Brescia quest'anno sono 'capitale della cultura' e sono 2 milioni quelli… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il ministro delle Infrastrutture Mark Habers e la ministra del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo Lies… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, i membri del governo e i leader dei partiti della coalizione si sono incontrati dom… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha invitato il governo della prima ministra Élisabeth Borne a “… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha accolto con favore la notizia sul rinvio della controversa riform… -

...la prima volta a Roma - ha spiegato l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari - seguendo l'esempio di altreeuropee come Parigi o Berlino abbiamo voluto avviare un censimento...Un'occasione per dare ulteriore impulso all'export delle nostre eccellenze, che nel 2022 è già cresciuto del 18,1%, spingendo il valoreproduzione agricola lombarda oltre la soglia dei 10 ...In collegamento anche i sindaci delle città di Bergamo e Brescia,cultura in carica, di Pesaro, città a cui passeranno il titolo il prossimo anno e di Gorizia, Capitale europea...

Capitale italiana della Cultura 2025, Agrigento è la città vincitrice Ministero della cultura

La mostra dal titolo “Le fabbriche pensanti” si può visitare al Palazzo della Ragione, in un racconto straordinario capace di intrecciare le due città. E un ruolo di primo piano lo giocano, come sempr ...Riparte la stagione dei treni storici in Lombardia con 29 itinerari tutti con partenza da Milano. La novità principale è rappresentata dai viaggi verso Bergamo e Brescia, città Capitali della Cultura ...