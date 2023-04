Capello | “Il Milan può farsi forza a sinistra con Theo Hernandez e Leao”

(Di sabato 1 aprile 2023) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di-Napoli, identificandocome le chiavi per il Diavolo

... come i difensori Chiti, Manighetti , i centrocampisti Papais e Moretti e gli attaccanti Cappellini e Piovani , senza contare il centravanti Cornacchini che giocò persino neldi Fabio. ...Fabio, ex allenatore di, Juventus e Real Madrid, ora opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni, in onda sulle frequenze di ...Fabio, ex allenatore di, Juventus e Real Madrid , ora opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni , in onda sulle frequenze ...

Capello: "La chiave del Milan col Napoli può essere farsi forza con Theo e Leao sulla sinistra" Milan News

Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso a SkySport su Leao: "In quella posizione lui non rende, perché Leao deve ricevere la palla e avere spazio sia verso l'esterno che verso l'interno. Da ...Fabio Capello, in collegamento con Sky Sport ... Queste le sue parole: "Spalletti ha fatto qualcosa di impressionante, visto che Inter, Juventus e Milan non sono esistite. Sarà interessante per questo ...