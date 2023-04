Canottaggio, Memorial Paolo d’Aloja 2023: Italia in testa al termine della prima giornata di finali (Di sabato 1 aprile 2023) L’Italia è in testa alla classifica del Memorial Paolo d’Aloja 2023 di Canottaggio al termine della prima giornata di finali: a Piediluco la Nazionale azzurra, guidata dal DT Francesco Cattaneo, chiude la prima tornata di gare con 11 vittorie, 1 secondo e 5 terzi posti tra Assoluti ed Under 19. Nella categoria Assoluti, tra senior e pesi leggeri, l’Italia raccoglie 5 successi, 1 secondo e 5 terzi posti. Nel due senza senior maschile Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle/Fiamme Oro) tornano alla specialità nella quale vinsero ai Mondiali 2017 e battono Lituania e Romania. Nel doppio senior maschile dominio di Luca Rambaldi e Matteo Sartori ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) L’è inalla classifica deldialdi: a Piediluco la Nazionale azzurra, guidata dal DT Francesco Cattaneo, chiude latornata di gare con 11 vittorie, 1 secondo e 5 terzi posti tra Assoluti ed Under 19. Nella categoria Assoluti, tra senior e pesi leggeri, l’raccoglie 5 successi, 1 secondo e 5 terzi posti. Nel due senza senior maschile Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle/Fiamme Oro) tornano alla specialità nella quale vinsero ai Mondiali 2017 e battono Lituania e Romania. Nel doppio senior maschile dominio di Luca Rambaldi e Matteo Sartori ...

