Canottaggio, Memorial d'Aloja: ottima giornata per l'Italremo (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi è andata in scena, sul lago di Piediluco, la prima giornata di finali della 37^ edizione del Memorial "Paolo d'Aloja". Al termine delle competizioni di oggi, la compagine diretta dal DT Francesco Cattaneo ha portato a casa complessivamente 11 ori, 1 argento e 5 bronzi, tra assoluti e under 19, mettendosi in cima al medagliere. Italia che è arrivata prima grazie ai due volte bronzi olimpici in quattro senza (Tokyo e Rio), Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle/Fiamme Oro), meritevoli di aver chiuso in testa al termine di una gara molto combattuta, davanti a Lituania e Romania. Altrettanto bene hanno fatto Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) che hanno chiuso con quattro secondi di vantaggio sui diretti inseguitori, gli atleti del Belgio, e lasciando la terza piazza all'imbarcazione olandese di Melvin Twellaar e ...

