Cannavaro e l'anedotto sul Mondiale del 2006 | 'Lippi e Inzaghi sono venuti quasi alle mani'

...atletico del Catania e dei club cinesi del Jiangsu Suning e del Guangzhou Evergrande con... UnRicordo che una volta Lippi ci raccontò che rientrando a casa lo aveva visto giocare ......atletico del Catania e dei club cinesi del Jiangsu Suning e del Guangzhou Evergrande con... UnRicordo che una volta Lippi ci raccontò che rientrando a casa lo aveva visto giocare ...

Cannavaro da Pio e Amedeo: 'Giocare in questo Napoli sarebbe il mio sogno. Litigio furioso Inzaghi-Lippi' AreaNapoli.it

Cannavaro, campione del Mondo nel 2006 con l'Italia, ha poi raccontato un aneddoto relativo a quel Mondiale disputato in Germania: "Pippo Inzaghi voleva giocare per forza, ci fu un litigio furioso con ...Si è spento all'età di 86 anni Carmine Tascone, ex calciatore, allenatore ma soprattutto osservatore e scopritore di talenti.