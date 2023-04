Calciomercato Napoli | anche il Chelsea su Osimhen | si infittisce la corsa all’attaccante

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 1 aprile 2023) Potrebbe essere un vero e proprio assalto alla diligenza quello che i ricchi club della Premier League sembrerebbero voler scatenare nei confronti del prolifico attaccante del, Victor Osimhem. Non solo il Mster United parrebbe interessato ad accaparrarsi le prestazioni del nigeriano, bensì un altro club inglese sarebbe molto ingolosito dalla possibilità di fargli vestire la propria maglia. Erling Haaland, attaccante del Mster City @livephotosport Come riportato dal sito inglese Standard.co.uk, il nigeriano rientrerebbe appieno nei piani delche lo considererebbero quale obiettivo primario per il prossimoestivo. La dirigenza londinese stravedrebbe per il bomber azzurro, ritenendolo l’unico giocatore capace di competere con la potenza di fuoco della macchina ...