Calciomercato Juventus, via un top in estate? Allegri è preoccupato (Di sabato 1 aprile 2023) Allegri, nella prossima sessione estiva, potrebbe dire addio ad un top player; situazione non semplice per il tecnico della Juventus. Allegri (LaPresse)Nel mercato, lo sappiamo, esistono acquisti e cessioni; la Juventus, al termine della stagione, deve pensare alla sessione estiva per programmare al meglio il prossimo campionato. Allegri, proprio dal mercato, rischia di avere un problema non da poco; stiamo parlando della possibile cessione di un top presente nella rosa bianconera. Il giocatore in questione è Barrenechea. Il giovane centrocampista ha iniziato a far parte della rosa della Juventus; in questa stagione ha disputato due partite mettendo in mostra qualità importanti. Parliamo di un classe 2001 e quindi ha bisogno di tempo per crescere e diventare un giocatore di altissimo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 aprile 2023), nella prossima sessione estiva, potrebbe dire addio ad un top player; situazione non semplice per il tecnico della(LaPresse)Nel mercato, lo sappiamo, esistono acquisti e cessioni; la, al termine della stagione, deve pensare alla sessione estiva per programmare al meglio il prossimo campionato., proprio dal mercato, rischia di avere un problema non da poco; stiamo parlando della possibile cessione di un top presente nella rosa bianconera. Il giocatore in questione è Barrenechea. Il giovane centrocampista ha iniziato a far parte della rosa della; in questa stagione ha disputato due partite mettendo in mostra qualità importanti. Parliamo di un classe 2001 e quindi ha bisogno di tempo per crescere e diventare un giocatore di altissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciomercato e partnership “sospette' ?? #Juventus indagata ma è in coda alla lista - GoalItalia : Numerose richieste per Kaio Jorge ?? Esaurito il numero di prestiti: resta alla Juve fino a giugno ?? [?… - MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - sportli26181512 : Juve, c'è Del Piero allo Stadium VIDEO: Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Verona. Alex Del Piero, accom… - sportli26181512 : Juve-Verona, le formazioni ufficiali: sorpresa De Sciglio, Zaffaroni punta su Duda: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gat… -