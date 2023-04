Calciomercato Juventus, il Manchester City trema: centrocampista in arrivo? (Di sabato 1 aprile 2023) Due grandi realtà come Juventus e Manchester City sono pronte a chiudere trattative di un certo livello e a centrocampo i bianconeri sognano. Questo periodo calcistico passerà sicuramente alla storia per aver prodotto una serie incredibile di centrocampisti di altissimo livello. Uno di questi è indubbiamente il tedesco Ilkay Gundogan, un interno dal talento inaudito. Juventus Manchester City (Fonte: Adobe)Molto spesso viene erroneamente dimenticato, ma il suo talento e la sua classe lo hanno reso un elemento fondamentale per il Manchester City. Ora Pep Guardiola non sembra più convinto a tenerlo e il suo contratto è pronto a terminare alla fine del campionato. Il fatto che sia prossimo a essere un parametro zero è sicuramente di grande interesse per ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 aprile 2023) Due grandi realtà comesono pronte a chiudere trattative di un certo livello e a centrocampo i bianconeri sognano. Questo periodo calcistico passerà sicuramente alla storia per aver prodotto una serie incredibile di centrocampisti di altissimo livello. Uno di questi è indubbiamente il tedesco Ilkay Gundogan, un interno dal talento inaudito.(Fonte: Adobe)Molto spesso viene erroneamente dimenticato, ma il suo talento e la sua classe lo hanno reso un elemento fondamentale per il. Ora Pep Guardiola non sembra più convinto a tenerlo e il suo contratto è pronto a terminare alla fine del campionato. Il fatto che sia prossimo a essere un parametro zero è sicuramente di grande interesse per ...

