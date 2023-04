Calcio: tris dell'Atalanta a Cremona, la 'Dea' sale al 4° posto (Di sabato 1 aprile 2023) Cremona, 1 apr. - (Adnkronos) - L'Atalanta vince 3-1 in trasferta il derby lombardo contro la Cremonese e si rilancia in zona Champions League. La 'Dea' sale momentaneamente al 4° posto agganciando il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi sono sempre desolatamente ultimi a quota 13 e sempre più vicini alla Serie B. I bergamaschi si impongono grazie alle reti di De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93'; il momentaneo pareggio dei padroni di casa lo firma su rigore al 55' Ciofani. La partita si apre con un errore di Toloi che serve in orizzontale Tsadjout ma la conclusione dell'attaccante grigiorosso viene respinta da Scalvini. Ancora padroni di casa pericolosi con un destro di Meité, dopo un'ottima discesa palla al piede, neutralizzato da Musso e con un tiro di Castagnetti dalla distanza che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. - (Adnkronos) - L'vince 3-1 in trasferta il derby lombardo contro la Cremonese e si rilancia in zona Champions League. La 'Dea'momentaneamente al 4°agganciando il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi sono sempre desolatamente ultimi a quota 13 e sempre più vicini alla Serie B. I bergamaschi si impongono grazie alle reti di De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93'; il momentaneo pareggio dei padroni di casa lo firma su rigore al 55' Ciofani. La partita si apre con un errore di Toloi che serve in orizzontale Tsadjout ma la conclusione'attaccante grigiorosso viene respinta da Scalvini. Ancora padroni di casa pericolosi con un destro di Meité, dopo un'ottima discesa palla al piede, neutralizzato da Musso e con un tiro di Castagnetti dalla distanza che ...

