Calcio | terzo ko di fila per l' Inter | la Fiorentina vince a San Siro con un gol di Bonaventura

(Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Si aggrava la crisi dell'che incassa la terza sconfitta di, la quarta nelle ultime 5 giornate, la decima in questa stagione di Serie A, soccombendo per 1-0 in casa alla lanciatissima, che conquista il quinto successo digrazie a un gol dell'ex milanistaal 53'. Match ricchissimo di palle gol da entrambe le parti: clamorose le chance nerazzurre per Mkhitaryan e Lukaku prima della rete gigliata, e poi per Barella (palo), Dumfries e Bellanova dopo l'1-0 viola.ugualmente pericolosissima più volte nel corso della sfida. La squadra di Inzaghi resta terza a quota 50 punti, quella di Italiano sale a 40, in ottava posizione. Il primo tempo è scoppiettante con occasioni da una parte e dall'altra: aprono le danze ...

