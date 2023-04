Calcio | Spalletti ' Contratto? Voglio dare qualcosa a Napoli'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Quello che sta alla Juventus venne quattro volte a farmi lezione di calcio' ?? Aurelio De Laurentiis racconta l'i… - pisto_gol : “Per depistare tutti passai per Conceicao e per Allegri che venne a farmi lezione di calcio nei miei uffici” ADLaur… - SeEarn : Spalletti su Osimhen: 'C'è fiducia sulle sue capacità di recupero per la prima di Champions contro il Milan'… - NCN_it : Spalletti su Osimhen: 'C'è fiducia sulle sue capacità di recupero per la prima di Champions contro il Milan'… - solonapoli24 : #SerieA ????? 28^ giornata #NapoliMilan domenica 20.45 #Spalletti #Calcio #Napoli ?? #ForzaNapoliSempre #NapoliMilan… -

''Il contratto Ho qualcosa davanti che è determinante per la città di Napoli e tutte le attenzioni debbono andare in quella direzione. Sarei meno napoletano se pensassi ad altro''. Lucianonon vuole parlare del suo futuro a Napoli e ha in mente solo la guida della sua squadra, fino al raggiungimento del risultato finale, cioè lo scudetto. ''Ho il massimo dell'attenzione - dice ...Anche per questo Aiac Onlus e Legadi Serie A, in questo week end saranno impegnate a ... Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano. . 1 aprile 2023Anche per questo Aiac Onlus e Legadi Serie A, in questo week end saranno impegnate a ... Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano. I loro appello vale il futuro di tanti ...

Dopo la sconfitta con gli azzurri di Spalletti (0-4), i granata affronteranno il Sassuolo, lunedì: la 2ª squadra in A che ha conquistato più punti nel girone di ritorno ...''Il fatto che le curve non stiano a sostenere la squadra ci penalizza quasi quanto la mancanza di Osimhen e questo non è giusto per la squadra. Poi non entro nel merito di chi ha ragione e chi ha tor ...