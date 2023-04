Calcio: Serie B, la classifica (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - La classifica di Serie B dopo la 31/a giornata: Frosinone 63 punti; Genoa 59; Bari 53; Suedtirol 52; Cagliari 46; Pisa 45; Parma 44; Reggina e Palermo 42; Ternana 40; Ascoli e Como 39; Modena 38; Venezia 36; Cittadella e Cosenza 35; Perugia 34; Spal e Benevento 29; Brescia 28. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - LadiB dopo la 31/a giornata: Frosinone 63 punti; Genoa 59; Bari 53; Suedtirol 52; Cagliari 46; Pisa 45; Parma 44; Reggina e Palermo 42; Ternana 40; Ascoli e Como 39; Modena 38; Venezia 36; Cittadella e Cosenza 35; Perugia 34; Spal e Benevento 29; Brescia 28.

