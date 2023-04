Calcio, Serie B: colpaccio del Parma contro il Palermo. Fermata ancora la capolista Frosinone: questa volta dal Perugia (Di sabato 1 aprile 2023) La 31esima giornata di Serie B è iniziata già nella serata di ieri con il match tra Genoa e Reggina vinto dai rossoblù, con gli amaranto sempre più in crisi di prestazione e risultato. Ma quest’oggi si sono disputate ben 8 partite a partire dalle ore 14.00. Otto sfide avvincenti tra compagini che da qui sino alla fine del campionato cadetto cercheranno di dare il massimo. Chi per salvarsi, chi per puntare alla Serie A o ai playoff. In ogni caso le gare odierne hanno regalato tantissimi gol ed altrettante emozioni: sia in senso positivo che in senso negativo. Serie B: GARE DEL 31ESIMO TURNO Partiamo subito con l’incontro tra SPAL e Ternana. Gli uomini di Oddo e quelli di Lucarelli hanno battagliato sul terreno di gioco dello Stadio Paolo Mazza. Il risultato finale è stato quello di 1-1. Alla rete siglata dopo appena 4? ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) La 31esima giornata diB è iniziata già nella serata di ieri con il match tra Genoa e Reggina vinto dai rossoblù, con gli amaranto sempre più in crisi di prestazione e risultato. Ma quest’oggi si sono disputate ben 8 partite a partire dalle ore 14.00. Otto sfide avvincenti tra compagini che da qui sino alla fine del campionato cadetto cercheranno di dare il massimo. Chi per salvarsi, chi per puntare allaA o ai playoff. In ogni caso le gare odierne hanno regalato tantissimi gol ed altrettante emozioni: sia in senso positivo che in senso negativo.B: GARE DEL 31ESIMO TURNO Partiamo subito con l’intra SPAL e Ternana. Gli uomini di Oddo e quelli di Lucarelli hanno battagliato sul terreno di gioco dello Stadio Paolo Mazza. Il risultato finale è stato quello di 1-1. Alla rete siglata dopo appena 4? ...

