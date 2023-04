Calcio, Serie A: notte fonda per la Cremonese. L’Atalanta vince e resta in corsa per la Champions League (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di oggi, a partire dalle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Giovanni Zini, è andata in scena la gara tra Cremonese e Atalanta. La sfida, valida per il 28esimo turno di Serie A, ha visto prevalere gli ospiti con il risultato, pesante, di 1-3. notte fonda per i grigiorossi che adesso sono sempre più lontani da una possibile permanenza in massima Serie. La Dea si è rilanciata e attualmente (in attesa di Roma e Milan) occupa il 4° posto. La Cremonese è scesa in campo con un 3-5-2. Ballardini si è affidato a Carnesecchi in porta e ad Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili in difesa. A centrocampo Benassi, Meité e Castagnetti sono stati supportati sulle fasce da Pickel e Valeri. In avanti coppia d’attacco composta da capitan Ciofani e Tsadjout. La Dea di Gasperini, invece, ha potuto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di oggi, a partire dalle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Giovanni Zini, è andata in scena la gara trae Atalanta. La sfida, valida per il 28esimo turno diA, ha visto prevalere gli ospiti con il risultato, pesante, di 1-3.per i grigiorossi che adesso sono sempre più lontani da una possibile permanenza in massima. La Dea si è rilanciata e attualmente (in attesa di Roma e Milan) occupa il 4° posto. Laè scesa in campo con un 3-5-2. Ballardini si è affidato a Carnesecchi in porta e ad Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili in difesa. A centrocampo Benassi, Meité e Castagnetti sono stati supportati sulle fasce da Pickel e Valeri. In avanti coppia d’attacco composta da capitan Ciofani e Tsadjout. La Dea di Gasperini, invece, ha potuto ...

