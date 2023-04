Calcio: Serie A, le formazioni di Inter-Fiorentina, Inzaghi sceglie Correa e Lukaku in attacco (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, anticipo della 28/a giornata di Serie A, che si giocherà dalle 18 allo stadio 'Meazza' di Milano. Inzaghi sceglie Correa in attacco, in coppia con Lukaku. Out Skriniar, Dimarco e Calhanoglu: in mezzo Brozovic con Mkhitaryan e Barella. Tornano Bastoni e Gosens. Italiano punta sul tridente Ikoné, Cabral, Saponara. Panchina per Amrabat e Nico Gonzalez. Questi gli 11 iniziali: Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali di, anticipo della 28/a giornata diA, che si giocherà dalle 18 allo stadio 'Meazza' di Milano.in, in coppia con. Out Skriniar, Dimarco e Calhanoglu: in mezzo Brozovic con Mkhitaryan e Barella. Tornano Bastoni e Gosens. Italiano punta sul tridente Ikoné, Cabral, Saponara. Panchina per Amrabat e Nico Gonzalez. Questi gli 11 iniziali:(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens;. All.(4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciomercato e partnership “sospette' ?? #Juventus indagata ma è in coda alla lista - sportface2016 : Consiglio di Stato: rinviata a ottobre la discussione del ricorso della #Juventus contro #Figc e #Inter su… - Gazzetta_it : #Juve, in arrivo nuove sanzioni per la manovra stipendi. Salvi solo i giocatori - RobertaFazio7 : RT @jup1897: ?? Siamo tornati! ???? Serie A ?? Hellas Verona ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, @DAZN_IT ?? #JuveVeron… - ilSaronno : Calcio serie D, la Caronnese rallenta l’Arconatese -

All'Atalanta il derby con la Cremonese e i bergamaschi sentono profumo di Champions La Cremonese ricomincia con una sconfitta casalinga che la avvicina sempre più alla serie B senza possibilità di rimediare, mentre l'Atalanta continua la sua corsa verso un piazzamento nelle competizioni europee. La Dea si sveglia solo nella ripresa e i grigiorossi di Ballardini ... Juve, svelata la maglia della prossima stagione Nei giorni scorsi erano uscite le prima anticipazioni, adesso c'è la foto: ecco la prima maglia della Juventus per la prossima stagione . Il kit, svelato dalla pagina instagram La Maglia Bianconera , ... Spalletti 'Milan fortissimo, gara da tripla che vale doppio' Sa che a calcio non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa. E' entrato fin da subito nel ...raccontando una storia che non è scritta e finchè non lo sarà bisognerà lavorare in maniera serie e ... La Cremonese ricomincia con una sconfitta casalinga che la avvicina sempre più allaB senza possibilità di rimediare, mentre l'Atalanta continua la sua corsa verso un piazzamento nelle competizioni europee. La Dea si sveglia solo nella ripresa e i grigiorossi di Ballardini ...Nei giorni scorsi erano uscite le prima anticipazioni, adesso c'è la foto: ecco la prima maglia della Juventus per la prossima stagione . Il kit, svelato dalla pagina instagram La Maglia Bianconera , ...Sa che anon si gioca solo con i piedi ma anche con la testa. E' entrato fin da subito nel ...raccontando una storia che non è scritta e finchè non lo sarà bisognerà lavorare in manierae ... Calcio: Serie A, Cremonese-Atalanta 0-1 alla fine del primo tempo Civonline Calcio serie D, la Caronnese rallenta l’Arconatese CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ferma l’Arconatese al Comunale, 1-1 il risultato finale della gara di questo pomeriggio, col rigore di Austoni che serve come risposta al gol di Marcone. Punto che ... Calcio: Serie A, le formazioni di Inter-Fiorentina, Inzaghi sceglie Correa e Lukaku in attacco Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, anticipo della 28/a giornata di Serie A, che si giocherà dalle 18 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Inza ... CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ferma l’Arconatese al Comunale, 1-1 il risultato finale della gara di questo pomeriggio, col rigore di Austoni che serve come risposta al gol di Marcone. Punto che ...Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, anticipo della 28/a giornata di Serie A, che si giocherà dalle 18 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Inza ...