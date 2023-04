Calcio | Serie A | la Fiorentina | di misura | s’impone sull’Inter Decisivo il gol di Bonaventura

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) A partire dalle 18.00 di oggi si è giocata la sfida tra Inter e. Nella gara valida per il 28esimo turno diA, i viola si sono imposti con il risultato di 0-1. Decisiva la rete di Giacomoal 53esimo del secondo tempo. Battuta d’arresto per la Beneamata; di certo la partita si preannunciava complicata alla vigilia. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno avuto la meglio e hanno ottenuto un +3 fondamentale per poter continuare a sperare in un piazzamento europeo. Inter ferma al 3° posto con 50 punti in attesa di Milan e Roma.A, INTER-: CRONACA DEL MATCH PRIMO TEMPO Nel primo tempo, a partire meglio, sono gli ospiti. Al 1? minuto Ikoné si fa vedere davanti e prova un tiro deviato in angolo da Gosens. Passa appena un minuto e ancora i viola in attacco: Saponara in ...