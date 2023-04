**Calcio: Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3** (Di sabato 1 aprile 2023) Cremona, 1 apr. – (Adnkronos) – L’Atalanta sconfigge 3-1 la Cremonese nell’anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44?, Boga al 73? e Lookman al 93?; momentaneo pari per i padroni di casa realizzato da Ciofani al 55? su rigore. In classifica i nerazzurri agganciano momentaneamente al 4° posto il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi restano ultimi a quota 13. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 aprile 2023) Cremona, 1 apr. – (Adnkronos) – L’sconfigge 3-1 lanell’anticipo della 28/a giornata diA, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Per i bergamaschi in gol De Roon al 44?, Boga al 73? e Lookman al 93?; momentaneo pari per i padroni di casa realizzato da Ciofani al 55? su rigore. In classifica i nerazzurri agganciano momentaneamente al 4° posto il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi restano ultimi a quota 13. L'articolo CalcioWeb.

