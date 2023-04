Calcio: Sarri, 'contro il Monza serve spirito di sacrificio, Immobile deve ritrovare la condizione' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Stiamo preparando la gara di domani con lucidità. Sarà una partita difficile contro una squadra che sta ottenendo numeri importanti, soprattutto nel possesso palla. Dobbiamo avere spirito di sacrificio e grande umiltà". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta di Monza. "Immobile sta bene sotto il profilo clinico, deve ritrovare la miglior condizione -prosegue l'allenatore toscano-. Vediamo se riesce a giocare uno spezzone di partita". "Ho sempre detto che ci sono squadre di livello complessivo di organico superiore -sottolinea Sarri-. In ogni caso, si va poi a giocare ed è tutto da vedere. Il vantaggio di punti in classifica è simbolico, noi ad esempio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Stiamo preparando la gara di domani con lucidità. Sarà una partita difficileuna squadra che sta ottenendo numeri importanti, soprattutto nel possesso palla. Dobbiamo averedie grande umiltà". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizioalla vigilia della trasferta di. "sta bene sotto il profilo clinico,la miglior-prosegue l'allenatore toscano-. Vediamo se riesce a giocare uno spezzone di partita". "Ho sempre detto che ci sono squadre di livello complessivo di organico superiore -sottolinea-. In ogni caso, si va poi a giocare ed è tutto da vedere. Il vantaggio di punti in classifica è simbolico, noi ad esempio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Sarri e l’allenamento sulla linea difensiva: “Picchi mai raggiunti con Chelsea e Juve' - SBKreal : RT @NicoSchira: Lo sfogo di #Sarri: “Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale sono contento perché possono allenarsi con m… - NabsNutty : RT @NicoSchira: Lo sfogo di #Sarri: “Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale sono contento perché possono allenarsi con m… - CapitanHarlok6 : RT @NicoSchira: Lo sfogo di #Sarri: “Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale sono contento perché possono allenarsi con m… - NicoSchira : Lo sfogo di #Sarri: “Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale sono contento perché possono allenar… -