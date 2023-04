Calcio: Palladino 'il prossimo Monza ripartirà da questi 2 mesi' (Di sabato 1 aprile 2023) Il calo di concentrazione, con l'obiettivo salvezza ormai a portata di mano, è un rischio che il tecnico del Monza, raffaele Palladino non vuole correre: "Anche perché non abbiamo ancora tagliato il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Il calo di concentrazione, con l'obiettivo salvezza ormai a portata di mano, è un rischio che il tecnico del, raffaelenon vuole correre: "Anche perché non abbiamo ancora tagliato il ...

