Calcio: Marotta, 'rinnovo Bastoni? Quando un giocatore vuole restare è tutto in discesa' (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - "I tifosi possono stare tranquilli, come ben sapete c'è la volontà dei giocatori di rimanere nel club e Quando è così tutto è in discesa". Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta in merito ai rinnovi di Alessandro Bastoni e André Onana. "In questo momento però abbiamo chiesto ai giocatori e a tutta la squadra di concentrarsi su questo mese", aggiunge Marotta nel pre-partita di Inter-Fiorentina.

