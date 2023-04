Calcio | Gasperini | ' vittoria importante per l' Atalanta | Hojlund deve restare umile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) Cremona, 1 apr. - (Adnkronos) - "Le altre devono ancora giocare, la classifica la vedremo domani sera. E' statofare tre punti oggi e provare a prendere vantaggio con le inseguitrici. Nelle prossime giornate inizierà una gara ad eliminazione, noi siamo lì a battagliare con tutte". Queste le parole dell'allenatore dell'Gian Pierodopo laper 3-1 sulla Cremonese che rilancia i bergamaschi al 4° posto in classifica. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi, i ritmi non erano molto alti, la Cremonese ha giocato molto indietro col portiere, li abbiamo controllati bene -aggiunge il tecnico di Grugliasco a Dazn-. Quando nella ripresa abbiamo alzato il tasso tecnico, la gara si è diretta a nostro favore. Spesso incappiamo in errori banali, come quello del rigore, ma tutto sommato ...