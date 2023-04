Calcio femminile, Serie A 2023: la Roma sconfigge il Milan e rafforza il primato, successo importante per Como (Di sabato 1 aprile 2023) Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la terza giornata della seconda fase della Serie A 2022-2023 di Calcio femminile. Nella Poule Salvezza è andata in scena la sfida tra Como e Parma, mentre nella Poule Scudetto c’è stato il match tra Roma e Milan: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo Stadio Ferruccio il Como vince per 1-0 contro il Parma. A decidere l’incontro è la rete di Chiara Beccari al 58?, che consente alla squadra di Sebastian de la Fuente di superare proprio la compagine emiliana (al quarto ko consecutivo in campionato) in classifica e di salire dunque al terzo posto nella Poule Salvezza con 15 punti (contro i 13 delle ducali). Dopo la larga sconfitta subita nel ritorno dei quarti di finale di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la terza giornata della seconda fase dellaA 2022-di. Nella Poule Salvezza è andata in scena la sfida trae Parma, mentre nella Poule Scudetto c’è stato il match tra: andiamo a scoprire tutto quello che è. Allo Stadio Ferruccio ilvince per 1-0 contro il Parma. A decidere l’incontro è la rete di Chiara Beccari al 58?, che consente alla squadra di Sebastian de la Fuente di superare proprio la compagine emiliana (al quarto ko consecutivo in campionato) in classifica e di salire dunque al terzo posto nella Poule Salvezza con 15 punti (contro i 13 delle ducali). Dopo la larga sconfitta subita nel ritorno dei quarti di finale di ...

