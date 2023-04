Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oglioponews : Busseto, torna Sportivamente: rassegna tra muscoli e cultura - RuoteAmatoriali : Sabato 1 aprile torna la Milano-Busseto, con “I calzini spaiati di Lollo” - bicitv : Sabato 1 aprile torna la Milano-Busseto, con “I calzini spaiati di Lollo” -

... che ospita all'interno il Museo Nazionale Giuseppe Verdi, musicista nato a Roncole di. ... L'importante manifestazione dedicata al florovivaismo e all'arte del giardinaggionel weekend del ...Questo il senso della rassegna Sportivamente " la cultura fatta con i muscoli che, per l'undicesimo anno,(Parma), terra di Verdi portando, per un mese, tra aprile e maggio, ...l'appuntamento con i "Verdi Talenti" al Salone Barezzi di. Gli Amici di Verdi organizzano la XIV edizione della rassegna dedicata ai giovani talenti. L'appuntamento è per domenica 12 ...

Incidente, questa mattina, in centro a Busseto. Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, un’auto e un camion si sono scontrate all’altezza della rotonda di via Bellini. Sul posto i carab ...