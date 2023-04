Burocrazia | il mondo immaginario di Diego Della Valle

(Di sabato 1 aprile 2023) Mercoledì scorso, durante una puntata di Otto e Mezzo, condotto su La7 dall’eterna Lilli Gruber, abbiamo scoperto che, l’imprenditore italiano più equo e solidale, vive da tempo in una sorta di universo parallelo, nel quale non esiste alcun problema legato alla nostra impresentabile. Contrapposto a Massimo Cacciari, il quale ha sostenuto con forza la necessità di smantellare un sistema amministrativo che crea una crescente inflazione normativa, dai risvolti estremamente contraddittori, la quale tende a bloccare l’iniziativa di chi ha voglia di fare onestamente, senza tuttavia impedire alla corruzione di dilagare in ogni ambito. Ad un tale, assolutamente realistico quadro di un personaggio che, da ex- sindaco di Venezia, ha potuto toccare con mano i mille lacci e laccioli che paralizzano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Scacciavillani : RT @tax_analysis: @Scacciavillani L’Italia ha un assetto normativo da Paese del terzo mondo. Se ci fosse una qualità delle norme, della bur… - Cielodigiove : Nota giustamente Rampini che la burocrazia italiana risponde male (con strumenti coercitivi ottocenteschi) a proble… - tax_analysis : @Scacciavillani L’Italia ha un assetto normativo da Paese del terzo mondo. Se ci fosse una qualità delle norme, del… - PrincipessaZel1 : @Vittoria0508 Ha ragione l'#adozione è un dono per chi viene adottato poiché trova un senso alla sua vita e per chi… - watsonmarkj : @BrognanoG @FrancyMasse @RolandCezanne @EdoardoBuffoni Mi sono risposto già sopra. Una burocrazia da primo mondo in… -

... si entra in conflitto tra il reale e il virtuale e bisogna educare aldigitale in modo ... malenta, deficit d'infrastrutture e di personale tecnico adeguato, rischiano di farli ...Fa però specie notare che in questo modo il Belpaese diventa l'unico Paese deloccidentale a ... Detto questo, reagire con laall'Ai significa combattere con la lancia contro i mulini a ...... è una cosa assolutamente inumana, che peraltro mette aldei bambini che sono in partenza ... bisogna fare tutto il possibile per portarla avanti e, quando si parla di, l'Italia ha un ...

Burocrazia, il mondo immaginario di Diego Della Valle Nicola Porro

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il cattivo funzionamento della nostra macchina pubblica grava su famiglie e imprese per almeno 11 punti di Pil ovvero 225 miliardi di euro all’anno. E' la stima formulata ...Gli esperti: con l’intelligenza artificiale più fake news. Ma il divieto dell’Italia rischia di non avere efficacia ...