Bundesliga 2022/2023: segna ancora Grifo, ma tra Friburgo ed Herta è 1-1, tutti i risultati del pomeriggio (Di sabato 1 aprile 2023) 5 gare nel sabato di Bundesliga 2022/23 ed un computo totale di 15 gol. Partiamo dalle vittorie più ampie. La prima quella del Mainz in casa del Lipsia. Gol di Ingvartsen, Ajorque e Kohr, netto 0-3. Stesso risultato anche del Bayer Leverkusen sul campo dello Schalke 04. Gol tutti nel secondo tempo: Frimpong, Wirtz ed Azmoun. 3-0, questa volta casalingo, per l’Union Berlino, che asfalta lo Stoccarda. Anche qui gol tutti nella ripresa: Becker, Behrens e l’autogol di Haraguchi. Passiamo ora ai pareggi: 2-2 tra Wolfsburg ed Augsburg. Autogol di Arnold, che poco dopo sbaglia anche un rigore, e gol di Berisha. Nel finale arriva il gol di Waldschmidt all’84 e quello di Nmecha al 90’+6?. Altro pareggio di giornata, quello tra Friburgo ed Herta Berlino. Ngakam risponde a ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) 5 gare nel sabato di/23 ed un computo totale di 15 gol. Partiamo dalle vittorie più ampie. La prima quella del Mainz in casa del Lipsia. Gol di Ingvartsen, Ajorque e Kohr, netto 0-3. Stesso risultato anche del Bayer Leverkusen sul campo dello Schalke 04. Golnel secondo tempo: Frimpong, Wirtz ed Azmoun. 3-0, questa volta casalingo, per l’Union Berlino, che asfalta lo Stoccarda. Anche qui golnella ripresa: Becker, Behrens e l’autogol di Haraguchi. Passiamo ora ai pareggi: 2-2 tra Wolfsburg ed Augsburg. Autogol di Arnold, che poco dopo sbaglia anche un rigore, e gol di Berisha. Nel finale arriva il gol di Waldschmidt all’84 e quello di Nmecha al 90’+6?. Altro pareggio di giornata, quello traedBerlino. Ngakam risponde a ...

