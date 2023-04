Bufera Mediaset, Mara Venier denuncia dopo gli insulti social (Di sabato 1 aprile 2023) Non si placa la Bufera scatenata dagli insulti social arrivati tramite un tweet partito dell’account ufficiale di Qui Mediaset durante l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier, infatti, attraverso alcune storie Instagram ha rivelato di essersi recata dai Carabinieri dove, si suppone, abbia sporto denuncia. La conduttrice quindi è intenzionata a non lasciare cadere la questione e ad andare a fondo di quanto accaduto. Mara Venier, perché è andata dai Carabiniei Tutto è iniziato durante l’ultima puntata di Domenica In, quando è andato in onda il videomessaggio di Barbara D’Urso per Gabriella Labate e per la padrona di casa, Mara Venier. Un bel momento di televisione, che mostrava tra tre donne dello ... Leggi su dilei (Di sabato 1 aprile 2023) Non si placa lascatenata dagliarrivati tramite un tweet partito dell’account ufficiale di Quidurante l’ultima puntata di Domenica In., infatti, attraverso alcune storie Instagram ha rivelato di essersi recata dai Carabinieri dove, si suppone, abbia sporto. La conduttrice quindi è intenzionata a non lasciare cadere la questione e ad andare a fondo di quanto accaduto., perché è andata dai Carabiniei Tutto è iniziato durante l’ultima puntata di Domenica In, quando è andato in onda il videomessaggio di Barbara D’Urso per Gabriella Labate e per la padrona di casa,. Un bel momento di televisione, che mostrava tra tre donne dello ...

