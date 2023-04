"Bucci muori": minacce anarchiche contro il sindaco di Genova (Di sabato 1 aprile 2023) In una via centralissima di Genova, le gravi minacce al sindaco scritte su un muro e rivendicate dagli anarchici. Il vile gesto è avvenuto il giorno dopo un attentato incendiario contro le auto di un'azienda Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) In una via centralissima di, le gravialscritte su un muro e rivendicate dagli anarchici. Il vile gesto è avvenuto il giorno dopo un attentato incendiariole auto di un'azienda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucatn21 : @GiovanniToti @buccipergenova 'Bucci muori' !! ma che significa ? = Cat vegna un cancher (non si offendano i roma… - Alessan67153720 : RT @ultimora_pol: #Genova, il messaggio degli anarchici vicino al Municipio: '#Bucci muori'. Il mondo politico si unisce in solidarietà. @… - GHERARDIMAURO1 : RT @ultimora_pol: #Genova, il messaggio degli anarchici vicino al Municipio: '#Bucci muori'. Il mondo politico si unisce in solidarietà. @… - ultimora_pol : #Genova, il messaggio degli anarchici vicino al Municipio: '#Bucci muori'. Il mondo politico si unisce in solidarie… - LiguriaNotizie : Bucci muori, firmato anarchici. Scritta in via Cairoli: solidarietà al sindaco da Rixi -

Minacce a sindaco Genova su cartellone, firma anarchica La scritta "Bucci Muori" (Marco Bucci sindaco di Genova) firmata con la sigla degli anarchici è comparsa oggi nella centralissima via Cairoli, poco distante da Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.