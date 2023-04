Bruno Segre e il caso La Russa | “Siamo di fronte ad analfabeti della democrazia con nozioni vaghe della nostra Costituzione”

(Di sabato 1 aprile 2023) Il simboloResistenza piemontese, 104 anni, condanna le esternazioni e ricostruzioni storiche del presidente del Senato: «Il lupo perde il pelo ma non il vizio, continua a mettere in imbarazzo il governo con le sue idee nostalgiche»

Il simbolo della Resistenza piemontese, 104 anni, condanna le esternazioni e ricostruzioni storiche del presidente del Senato: "Il lupo perde il pelo ma non ...Tra gli uomini ci sono stati, antifascista in servizio permanente con una passione smodata per le belle donne; Alberto Bolaffi la cui storia torinese si incrocia con le leggi razziali e ...... per poi riflettere con don Luigi Ciotti che è partito dalle parole di Liliana. La senatrice ... Tra i familiari delle Vittime erano presenti Paola e Cristina Caccia, figlie del procuratore...

