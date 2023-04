Brandon Lee, chi gli sparò sul set de Il Corvo (Di sabato 1 aprile 2023) A sparare – accidentalmente – a Brandon Lee sul set de Il Corvo fu Michael Massee, attore che, nel film del 1994, interpretava Funboy. La tragedia ebbe luogo il 31 marzo del 1993, quando il figlio di Bruce Lee fu colpito da un colpo di pistola partito dall’arma di Massee, durante la scena in cui Eric fa ritorno nella sua abitazione e viene ucciso proprio da Funboy. Michael Massee in una scena de Il CorvoL’incidente fece cadere Michael Massee – morto nel 2016 a 61 anni per un tumore al cervello – in un profondo stato di depressione dal quale non si riprese mai del tutto. L’attore, comunque, non venne mai accusato di omicidio, in quanto non poteva sapere che l’arma utilizzata nella scena incriminata fosse difettosa. Ma quale fu la causa di questa terribile tragedia? Una serie di sfortunati eventi, sicuramente, ma anche e soprattutto la ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 1 aprile 2023) A sparare – accidentalmente – aLee sul set de Ilfu Michael Massee, attore che, nel film del 1994, interpretava Funboy. La tragedia ebbe luogo il 31 marzo del 1993, quando il figlio di Bruce Lee fu colpito da un colpo di pistola partito dall’arma di Massee, durante la scena in cui Eric fa ritorno nella sua abitazione e viene ucciso proprio da Funboy. Michael Massee in una scena de IlL’incidente fece cadere Michael Massee – morto nel 2016 a 61 anni per un tumore al cervello – in un profondo stato di depressione dal quale non si riprese mai del tutto. L’attore, comunque, non venne mai accusato di omicidio, in quanto non poteva sapere che l’arma utilizzata nella scena incriminata fosse difettosa. Ma quale fu la causa di questa terribile tragedia? Una serie di sfortunati eventi, sicuramente, ma anche e soprattutto la ...

