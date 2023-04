Boxe | Fabio Turchi getta il cuore contro Masson ma perde ai punti | il Mondiale IBO dei cruiser va in Australia

(Di sabato 1 aprile 2023)ha disputato un eccellente insul ring di Brisbane () e ha sognato di conquistare ilIBO dei pesi, ma il pugile italiano non è riuscito a sconfiggere il padrone di casa Floyd. L’no si è imposto meritatamente aicon verdetto unanime (115-112, 117-110, 115-112) e ha così conquistato la cintura iridata della sigla meno importante tra le cinque attualmente di riferimento in campo internazionale (le altre sono WBA, WBO, IBF, WBC). Il ribattezzato Stone Crusher ha offerto una prestazione tecnica e agonistica decisamente rilevante (probabilmente la migliore della carriera), ha combattuto ad armi pariun avversario rognoso e valido che godeva del favore ...

Boxe, Fabio Turchi pronto per il Mondiale IBO: "Maestro di campo a te il comando". Il peso del toscano OA Sport

