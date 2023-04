Bonus trasporti da 60 euro per studenti e lavoratori: a chi spetta, come fare domanda e gestori attivi (Di sabato 1 aprile 2023) Bonus trasporti, si parte. Da aprile è possibile fare domanda per ottenere il buono da 60 euro destinato all'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 aprile 2023), si parte. Da aprile è possibileper ottenere il buono da 60destinato all'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgioAntonel1 : RT @nino_pitrone: Per quanto tempo ancora gli #Italiani avranno la pazienza di farsi prendere in giro dalla #Meloni? Il #BonusTrasporti, an… - ringetto65 : RT @nino_pitrone: Per quanto tempo ancora gli #Italiani avranno la pazienza di farsi prendere in giro dalla #Meloni? Il #BonusTrasporti, an… - stanginseng : Notizie del bonus trasporti? - KSJNFLOWER : RT @raid3nsimp: Porca madonna quando cazzo arrivano il bonus trasporti spero venga la cagarella a OGNI singolo membro del governo - KSJNFLOWER : RT @ftdtxreb: quanto cazzo ci stanno mettendo con sto bonus trasporti della minchia siamo già ad aprile dai figa -