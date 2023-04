Bonaventura stende l' Inter | 1-0 della Fiorentina a San Siro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOJUVE_COM : QUI INTER - Un gol di Bonaventura stende i nerazzurri. La classifica aggiornata - _Zeroazero : #SerieA, la #Fiorentina manda KO l'#Inter a Milano. Decisivo il goal di #Bonaventura. Si tratta della terza sconfit… -

Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano 7; Dodo 6.5 Milenkovic 6.5, Igor 5.5, Biraghi 6; Barak 6 (40' stsv.), Amrabat 6, Mandragora 6.5 (40' st Duncan sv.); N. Gonzalez 6.5 (40' st Ikonè sv.)...Almeno quattro le clamorose occasioni buttare al vento dai gigliati con Jovic,e Castrovilli. Nella ripresa la squadra di Italiano abbassa un po' i ritmi, ma grazie ai cambi fa suo il ...Jovic esbattono sul portiere Vural, mentre la traversa ferma Castrovilli. Nella ripresa gli ospiti crescono e pareggiano il conto dei legni. Nel momento più difficile i viola sbloccano e ...

Bonaventura stende l'Inter, la Fiorentina sbanca il Meazza Tuttosport

Terza sconfitta consecutiva in campionato per l'Inter, prossima avversaria in Coppa Italia della Juventus. A San Siro decide un gol di Giacomo Bonaventura, che regala i tre punti ...Una rete dell'ex Milan costringe i nerazzurri al secondo ko di fila dopo quello contro la Juve. Palo di Barella ed errore clamoroso di Lukaku ...