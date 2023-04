Bonaventura: «Il gol mi mancava da un po’! Grande vittoria per noi» (Di sabato 1 aprile 2023) Giacomo Bonaventura è stato intercettato dai microfoni di Dazn dopo Inter-Fiorentina. Il centrocampista ha deciso la partita di San Siro con un gol di testa CRESCITA ? Bonaventura dopo la vittoria: «Grande vittoria perché vincere contro l’Inter qua è molto difficile. Ora arriva la parte più importante della stagione, bisogna essere contenti per oggi ma da domani bisogna pensare alla prossima partita. A forza di giocare insieme i nuovi piano piano si sono inseriti, tutti abbiamo preso una condizione buona. Andiamo avanti partita per partita perché ci aspetta un periodo tosto. Sono fortunato ad avere fatto tanti gol qua, Grande soddisfazione segnare nello stadio più bello del mondo. Il gol mi mancava da un po’». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Giacomoè stato intercettato dai microfoni di Dazn dopo Inter-Fiorentina. Il centrocampista ha deciso la partita di San Siro con un gol di testa CRESCITA ?dopo la: «perché vincere contro l’Inter qua è molto difficile. Ora arriva la parte più importante della stagione, bisogna essere contenti per oggi ma da domani bisogna pensare alla prossima partita. A forza di giocare insieme i nuovi piano piano si sono inseriti, tutti abbiamo preso una condizione buona. Andiamo avanti partita per partita perché ci aspetta un periodo tosto. Sono fortunato ad avere fatto tanti gol qua,soddisfazione segnare nello stadio più bello del mondo. Il gol mida un po’». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

