(Di sabato 1 aprile 2023) Con un gol dell'ex milanista Giacomoal 53', la Fiorentina piazza la quinta vittoria consecutiva ed espugna San Siro, battendo 1 - 0 l'. Per la squadra di, al terzo k.o. ...

Con un gol dell'ex milanista Giacomo Bonaventura al 53', la Fiorentina piazza la quinta vittoria consecutiva ed espugna San Siro, battendo 1 - 0 l'Inter. Per la squadra di Inzaghi, al terzo k.o. consecutivo dopo quelli contro Spezia e Juventus.

Bonaventura gela Inzaghi, blitz Viola: Inter a picco, è la terza sconfitta di fila La Gazzetta dello Sport

Già reduci dai due k.o. con Spezia e Juventus, i nerazzurri non si rialzano e cadono per la decima volta in campionato: decide la rete a inizio secondo tempo dell’ex rossonero, quinta vittoria di fila ...