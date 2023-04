Bonaccini-Schlein è scontro sulla maternità surrogata: il governatore emiliano apre all’alleanze con Conte e Calenda (Di sabato 1 aprile 2023) Bonaccini ha sottolineato che con la nuova segretaria dei dem qualche distanza c’è così come qualche visione comune. Il governatore emiliano spinge, ad esempio, per stringere alleanze nel centro sinistra, in particolare con il Movimento 5 Stelle e Azione di Calenda. Bonaccini-Schlein è scontro sulla maternità surrogata Stefano Bonaccini ha mandato messaggi chiari e diretti alla segretaria del Pd Elly Schlein. il governatore emiliano è intervenuto al festival “Tempi radicali”, organizzato a Modena dal quotidiano Domani. “sulla gran parte delle cose la pensiamo allo stesso modo, su altre no ma non ho dubbi che abbiamo la possibilità e il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023)ha sottolineato che con la nuova segretaria dei dem qualche distanza c’è così come qualche visione comune. Ilspinge, ad esempio, per stringere alleanze nel centro sinistra, in particolare con il Movimento 5 Stelle e Azione diStefanoha mandato messaggi chiari e diretti alla segretaria del Pd Elly. ilè intervenuto al festival “Tempi radicali”, organizzato a Modena dal quotidiano Domani. “gran parte delle cose la pensiamo allo stesso modo, su altre no ma non ho dubbi che abbiamo la possibilità e il ...

