(Di sabato 1 aprile 2023) Parole chiare di unache vuole mettere in ginocchio gli italiani per far guadagnare chi è già ricco. "Il disegno" del governo "è chiaro:ladi"...

...la segretaria del Pd Elly Schlein, secondo la quale La Russa non ha le caratteristiche per ... le fa eco il presidente dem Stefano. 'Queste boutade non sono accettabili da chi riveste ...... mettiamoci tutti insieme per portare la gente in piazza" e per "difendere la sanità pubblica di questo Paese", aggiungeStefano Vaccari , capogruppo Pd in Commissione Agricoltura della Camera,il Governo Meloni ... il partito continua sulla via dell' unità imboccata con l'elezione di Stefanoalla ...

Bonaccini accusa la destra: “Vogliono colpire la sanità pubblica a vantaggio di quella privata” Globalist.it

Il presidente del Pd e dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è intervenuto dal palco della Polisportiva S. Faustino di Modena per l'evento `Unità e cambiamento´ ...La premier ha fatto il governo in 27 giorni mentre la segretaria è ancora impantanata a oltre un mese dalle primarie dem ...