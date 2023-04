Bologna-Udinese | Sottil | “Abbiamo lavorato bene nonostante la sosta”

(Di sabato 1 aprile 2023) “Laporta sempre un’interruzione dei ritmi, ma è anche vero che neapprofittato per recuperare giocatori in termini di infortuni e condizione fisica. Avevamo molti giocatori in Nazionale edin dieci, ma questo penso sia un problema comune.comunque svolto una buona settimana, individualizzando gli allenamenti. I ragazzi hannoe la squadra, da inizio settimana, ha avuto grande concentrazione, c’è stata una bella atmosfera. L’obiettivo principale è andare aa fare risultato”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: “Ilè una squadra ...

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro l'Udinese. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, De ... Le probabili formazioni di Bologna-Udinese (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumí, Lykogiannis; N. Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone. Allenatore: Thiago Motta.

