Bollette luce: ARERA conferma il taglio. Ci sono buone aspettative anche sul gas (Di sabato 1 aprile 2023) buone notizie in arrivo per la fornitura dell'energia elettrica: dopo mesi e mesi di continui rincari e di caro prezzi alle stelle, finalmente ARERA ha annunciato che ci sono buone prospettive riguardo alla riduzione delle tariffe della luce. Si stimano tagli davvero consistenti riguardo l'energia elettrica, ma dovrebbero essere attesi risparmi anche per quanto concerne la fornitura del gas. A pochi giorni dalla comunicazione trimestrale della tariffa dell'energia elettrica per il periodo aprile-giugno da parte dell'ARERA, il Presidente Besseghini ha confermato il taglio del mercato tutelato. Secondo le stime del Codacons le previsioni porterebbero ad un risparmio pari a 408 euro l'anno a famiglia rispetto alle tariffe in vigore.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Finalmente una buona notizia: dimezzano i costi delle #bollette. Perché quando le bollette salgono è colpa della… - FratellidItalia : ?? Scende ancora il costo delle bollette della luce, con un risparmio per le famiglie in tutela del 55,3%: il lavoro… - FratellidItalia : ?? Nuova boccata d’ossigeno per famiglie e imprese: calano del 20% le bollette della luce e del 10% quelle del gas.… - Lunetta6633 : RT @Giorgiolaporta: Finalmente una buona notizia: dimezzano i costi delle #bollette. Perché quando le bollette salgono è colpa della #Melon… - GiorgiaPremier : RT @TommasoFoti: Il lavoro del governo Meloni si è rivelato efficace. Scende ancora il costo delle bollette della luce, con un risparmio pe… -