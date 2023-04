BMW Motorrad presenta BMW iFace

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleetimenews : - lulopdotcom : #automotive #corporate #health #bmw #ibambinidellefate #bmwmotorraditalia #indiaheal BMW Motorrad Italia racconta I… - BMWMCVerona : Concluso con soddisfazione il XXII Raduno di Primavera 2023 del BMW Motorrad Club Verona - BMWMotorradIT : Voglia di fare un giro? Parti con Riding Together in sella alla moto dei tuoi sogni. Fino a ottobre potrai provare… - BMWMCVerona : Concluso con soddisfazione il XXII Raduno di Primavera 2023 del BMW Motorrad Club Verona -

In vista del 2 aprile , la giornata mondiale di consapevolezza dell'autismo ,Italia ha organizzato una serata durante la quale Franco Antonello ha ripercorso il viaggio in moto fatto in India assieme al figlio autistico Andrea e ad altri due compagni. Una nuova ...Il viaggio, supportato daItalia nel contesto di #SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d'impresa diGruop Italia, è stato raccontato da Franco e Andrea durante un ...Sebbene lo scorso autunno abbia presentato una moto da trail 900 DS da 895 cc alimentata dal bicilindrico sviluppato da Loncin per, il costruttore si è finora attenuto a un'unica ...

Heal India - BMW e i Bambini delle Fate - News Moto.it

BMW Motorrad Italia racconta Heal India, il viaggio in moto fatto in India con i Bambini delle Fate nel nome dell’inclusione sociale. Franco e Andrea Antonello condividono le emozioni di questo viaggi ...Note: Moto configurata a listino per 23.700 ... GRANDE , PLEXI WUNDERLICHT MAGGIORATO , PORTATELEPASS Garanzia fino a febbraio 2027 , ufficiale BMW, primo taglaindo eseguito, si valutano permute, ...