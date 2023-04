Blitz di attivisti a Roma | liquido nero nella fontana della Barcaccia

(Di sabato 1 aprile 2023) Sul suo account Twitter, Ultima Generazione ha postato il video con questo commento: 'E' assurdo che queto gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mett in crisi l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana dell… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - Agenzia_Ansa : Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquid… - localteamtv : Blitz degli attivisti di Ultima Generazione, versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia: in corso sopra… - Avvenire_Nei : Roma. Piazza di Spagna: attivisti versano liquido nero nella fontana della Barcaccia -

Sul suo account Twitter, Ultima Generazione ha postato il video con questo commento: 'E' assurdo che queto gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mett in crisi l'...Nuovodegliper l'ambiente nel cuore di Roma. Nel mirino è finita la "Barcaccia" di piazza di Spagna. che è stata riempita di vernice nera. L'azione è stata seguita in diretta da centinaia ...di un gruppo diintorno alle 12 a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia, di Pietro Bernini, padre ...

Blitz degli attivisti a Roma, liquido nero nella fontana della Barcaccia Agenzia ANSA

Home Adn Kronos Roma, blitz di Ultima Generazione: “Tinta di nero acqua fontana Piazza Spagna” – Video Liquido nero con carbone vegetale nell’acqua della Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna a R ...Il Tribunale di Cremona ha disposto nei confronti dei giovani di 31, 26 e 29 anni il divieto di avvicinamento alle vittime del blitz che si è concluso con un cruento pestaggio, anche con una spranga, ...