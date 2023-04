Blitz degli ambientalisti alla Barcaccia di Roma, le operazioni di pulizia (Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 Le operazioni di pulizia alla Barcaccia di Roma, a piazza di Spagna, dopo il Blitz degli ambientalisti che hanno colorato di nero l'acqua. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia Vista), 01 aprile 2023 Ledidi, a piazza di Spagna, dopo ilche hanno colorato di nero l'acqua. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Clima, blitz degli attivisti a Roma: liquido nero nella fontana della Barcaccia Blitz di un gruppo di attivisti di Ultima Generazione intorno alle 12 a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero a base di carbone vegetale nelle ... Terrorismo ambientale ai danni della Barcaccia di piazza di Spagna Blitz degli attivisti per l'ambiente nel cuore di Roma. Nel mirino è finita la "Barcaccia" di piazza di Spagna. che è stata riempita di vernice nera. Dopo Palazzo Strozzi a Firenze ora è toccato a un ... Ultima Generazione imbratta la Barcaccia del Bernini a Roma ROMA " Blitz a Roma degli attivisti di Ultima Generazione. Alle 11.30 tre giovani hanno versato del liquido a base di carbone vegetale nelle vasche della fontana della Barcaccia, davanti la scalinata di ...