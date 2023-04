Bimbo morto in classe a otto anni: 5 indagati (Di sabato 1 aprile 2023) Cinque persone sono indagate per la morte di Giovanni, il bambino di otto anni che lunedì mattina ha perso la vita dopo un malore a scuola. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 aprile 2023) Cinque persone sono indagate per la morte di Giov, il bambino diche lunedì mattina ha perso la vita dopo un malore a scuola. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ho preso mio fratello e ci siamo buttati a mare. Eravamo tutti nel panico. Sono rimasto tre ore in acqua, sin dall… - Giorgiolaporta : Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha f… - DarioSaut : Bimbo morto in classe a otto anni: 5 indagati - f43bb0d6a395428 : RT @CPF02294951: Io veramente non so più cosa dire, @GiorgiaMeloni sei una madre...come puoi tacere di fronte a questo scempio! Pensate i g… - rep_napoli : Bimbo morto a scuola a Sant'Antonio Abate, cinque indagati [di Mariella Parmendola] [aggiornamento delle 10:47] -