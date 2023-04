Bif&st 2023: tutti i vincitori di Italian Film Fest e Panorama internazionale (Di sabato 1 aprile 2023) Sono stati recentemente annunciati tutti i vincitori del Bif&st 2023 nelle sezioni Italian Film Fest e Panorama internazionale. La Giuria del pubblico della sezione competitiva ItaliaFilmFest, presieduta dalla produttrice Donatella Palermo, e della sezione Panorama internazionale dei Film Italiani presentati al Bif&st anteprima assoluta ha recentemente rivelato i nomi dei vincitori dell'edizione del 2023: La Giuria ha attribuito i seguenti riconoscimenti: Premio Ettore Scola per la Miglior Regia a Ivan Gergolet per il suo Film L'uomo senza colpa. Premio Mariangela Melato per la Migliore Attrice ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) Sono stati recentemente annunciatidel Bif&stnelle sezioni. La Giuria del pubblico della sezione competitiva Italia, presieduta dalla produttrice Donatella Palermo, e della sezionedeii presentati al Bif&st anteprima assoluta ha recentemente rivelato i nomi deidell'edizione del: La Giuria ha attribuito i seguenti riconoscimenti: Premio Ettore Scola per la Miglior Regia a Ivan Gergolet per il suoL'uomo senza colpa. Premio Mariangela Melato per la Migliore Attrice ...

