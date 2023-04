Biasin: “Inzaghi via dall’Inter? Solo chiacchiere!” (Di sabato 1 aprile 2023) Biasin: “Su Inzaghi tante chiacchiere” Biasin ha parlato dapprima della questione Simone Inzaghi che secondo alcuni media ha già il futuro segnato lontano da Milano: “Assolutamente non è segnato, sono chiacchiere – spiega Biasin -. Marotta non è un dirigente che manda via un tecnico così, anche perché meno di un anno fa è stato proprio lui a volerlo confermare. Chiaramente Marotta pretende che la stagione finisca secondo le premesse e se dovesse concludersi male verrà sostituito. È vero che non è arrivato lo scudetto però in Champions era richiesto di arrivare alla fase a eliminazione diretta e l’Inter è andata oltre raggiungendo i quarti. Ora un passettino in più servirebbe a Inzaghi per meritarsi la conferma. Sicuramente non è stato ancora deciso il suo futuro, non avrebbe senso ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 aprile 2023): “Sutante chiacchiere”ha parlato dapprima della questione Simoneche secondo alcuni media ha già il futuro segnato lontano da Milano: “Assolutamente non è segnato, sono chiacchiere – spiega-. Marotta non è un dirigente che manda via un tecnico così, anche perché meno di un anno fa è stato proprio lui a volerlo confermare. Chiaramente Marotta pretende che la stagione finisca secondo le premesse e se dovesse concludersi male verrà sostituito. È vero che non è arrivato lo scudetto però in Champions era richiesto di arrivare alla fase a eliminazione diretta e l’Inter è andata oltre raggiungendo i quarti. Ora un passettino in più servirebbe aper meritarsi la conferma. Sicuramente non è stato ancora deciso il suo futuro, non avrebbe senso ...

