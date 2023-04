Berlusconi sceglie il responsabile dell’Ufficio Elettorale nazionale di FI | Coronas | “Buon lavoro a Battilocchio”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – “I miei migliori auguri diall’onorevole, in queste ore raggiunto al telefono dal presidente di Forza Italia, Silvio, che gli ha comunicato la nomina didi Forza Italia. Un incarico di stretta fiducia e collaborazione con il presidente, importante e impegnativo, che siamo sicuri il deputatoporterà a termine con grande capacità. Eletto nel collegio di Ostia,è stato sempre presente su Fiumicino, anche durante la campagnaper le regionali, oltre che per le politiche, e sarà presente anche per le comunali del 14 e 15 maggio. Da ex sindaco conosce ...