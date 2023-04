Benevento | siglato il gemellaggio con la città francese di Benevent L’Abbay

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 aprile 2023) “Nasce con oggi una nuova amicizia tra le nostreche serve anche a dare una mano a quella tra Italia e Francia, a volte non scontata e che subisce qualche depressione, come nel caso della sentenza della Cassazioneche ha deciso di consentire diritto di asilo a cattivi italiani che hanno ammazzato per ragioni ideologiche, innocenti difensori dello Stato italiano. Eppure questa amicizia è fondamentale per l’Europa e per i suoi equilibri”. Lo ha detto il sindaco diClemente Mastella siglando ildella suacon la cittadinaBenévént, rappresentata dal sindaco André Mavigner, alla presenza del Consolea Napoli Lise Moutou Malaya. “Siamo per una relazione più intensa e mai ...