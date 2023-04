Benevento, 300 anni fa l’Incoronazione della Madonna delle Grazie (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Ufficio comunicazioni della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia. “Lunedì prossimo, 3 aprile 2023, ricorderemo i 300 anni dell’Incoronazione della Madonna delle Grazie di Benevento. Nel 1722, infatti, il Guardiano dei Frati Minori di Benevento si recò a Roma presso il Capitolo Vaticano per chiedere la suddetta incoronazione. Tale richiesta aveva come fondamento – come avvenuto per altre statue mariane – la volontà del Conte Alessandro Sforza di Piacenza, il quale dispose che dopo la sua morte si dovessero fare ogni anno delle corone per immagini della Madonna di particolare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Ufficio comunicazioniProvincia dei Frati Minori del So e dell’Irpinia. “Lunedì prossimo, 3 aprile 2023, ricorderemo i 300deldi. Nel 1722, infatti, il Guardiano dei Frati Minori disi recò a Roma presso il Capitolo Vaticano per chiedere la suddetta incoronazione. Tale richiesta aveva come fondamento – come avvenuto per altre statue mariane – la volontà del Conte Alessandro Sforza di Piacenza, il quale dispose che dopo la sua morte si dovessero fare ogni annocorone per immaginidi particolare ...

